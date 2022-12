EN VIVO: Frente Amplio pedirá la renuncia del director de Inteligencia del Estado, Álvaro Garcé

El plenario de la Cámara de Representantes está citado para las 16 horas. Si bien el asunto no está incluido en el orden del día, desde la oposición se presentará una moción para tratar el tema como un asunto político.

El secretario nacional de Inteligencia Estratégica del Estado realizó la denuncia ante la Fiscalía y apuntó a que la filtración había ocurrido en la sesión del Parlamento a la que asistió para presentar el plan. Había asegurado que la trazabilidad del documento filtrado coincidía con el presentado a los legisladores.

Por esta causa, declaró en calidad de testigo el periodista Eduardo Preve, que divulgó parte del documento al que accedió. Preve declaró en la investigación y se amparó en el derecho y no reveló sus fuentes. Su abogado, el ex fiscal de Corte Jorge Díaz, aseguró que su conducta no fue delictiva.

También declararon como testigos los legisladores que integran la comisión de control y supervisión del Sistema Nacional de Inteligencia de Estado, que estaban en sala durante la comparecencia de Garcé.

Luego de las primeras actuaciones, Garcé concurrió a la Fiscalía a ampliar la denuncia “con toda la convicción de estar denunciando un hecho muy grave, que afecta la seguridad del Estado. La revelación de un plan de inteligencia es un hecho que no tiene precedentes”.

El presidente Luis Lacalle Pou también se había referido al asunto de la filtración como “un sabotaje a la seguridad nacional”, y que "es alguien a quien no le importa el país". En similares términos se expresó el ministro de Defensa Nacional, Javier García, que manifestó que es "una traición".