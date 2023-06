En vivo: Frente Amplio interpela al ministro Heber por homicidios de 2022 y 2023

Embed - Cámara de Representantes. Sesión extraordinaria. Miércoles 28 de junio de 2023, hora 10:00.

INTERPELACIÓN EN VIVO.

El ministro Heber sostiene que todos los delitos registrados y medidos han bajado en los últimos años, unos más, otros menos, incluso los homicidios, aunque no en la cantidad buscada por las autoridades.

Las últimas cifras oficiales del Ministerio del Interior presentan la situación del primer semestre del 2023 en comparación con igual período de años anteriores, hasta el 2019.

El diputado interpelante, Sebastián Valdomir (Frente Amplio), dijo que las explicaciones del ministro Heber van a ser un "aporte sustancial para saber el rumbo y los planes que tiene el Ministerio del Interior". "Nosotros no vamos a festejar muertes, ni vamos a canalizar la discusión por este lado. Porque la inseguridad está golpeando a toda la población", agregó Valdomir.

Valdomir dijo que "preocupa" la "inconsistencia" en los anuncios de Interior. "Anuncia propuestas y planes que luego no se completa. Después que pasa el anuncio, se empieza a caer en un ida y vuelta de anuncios". "Nos quieren pintar una realidad que no es lo que marcan los datos, ni la sensación subjetiva", reclamó el legislador. "No sabemos ni en qué barrio ni en qué departamento volvieron las carteras", reclamó.

Noticia en desarrollo.