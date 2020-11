En Argentina aseguran que Susana Giménez entabló relación con un "uruguayo", pero el hermano de la diva lo desmiente

Susana Giménez fue tapa de todos los medios al difundirse un video de la diva en Punta del Este junto a un hombre llamado Aníbal.

El último fin de semana, ella disfrutó de una divertida noche con amigos y familiares.

La diva asistió a un show que su hermano Patricio brindó en un bar de Punta del Este. Allí se la vio entretenida.

La noticia se amplió con las horas y se dio cuenta que el supuesto acompañante de Susana se llama Aníbal Arrarte, tiene 43 años, es uruguayo y empresario dedicado a "las criptomonedas", según el perfil dado a conocer por medios argentinos.

Vive en Mar del Plata, pero tiene familia en Rocha.

En las últimas horas, el hermano de la conductora de TV, el cantante Patricio Giménez, dedicó un video en su cuenta de Instagram a desmentir la relación

Dijo que Susana "no sabe ni cómo se llama" y que el caballero en cuestión solo la sacó a bailar y aprovechó las fotos que le sacaron junto a ella para "buscar la fama".

"Aníbal Raúl Arrarte Artigalas, sé cómo te llamás, sé quién sos, sé lo que no tenés, no te hagas el empresario del jet privado. A mi hermana, yo hoy, estoy para cuidarla. Y no hay más vividores ahí cerca. ¿Estamos?", dijo Patricio con un filtro del Guasón.

Ese mismo filtró usó para sostener una polémica pública con Jorge Rial, luego que el periodista de espectáculos lo acusara de "vaciar la heladera" de Susana.

En el video, Patricio se dirigió a Arrarte Artigalas narrando lo que vio desde el escenario y lo que habló posteriormente con su famosa hermana.

"Terminé la canción cuando, contra todo los protocolos, la sacaste a bailar. Susana no te conoce, ni tu nombre ni tu apellido. Aceptó como aceptaría de cualquier persona que le dice de sacarse una foto. Punto y aparte. No hay más que eso. El resto y toda la información que tienen los noticieros es porque la proporcionaste vos, porque tenés ganas de fama".

Anibal Arrarte vive en Mar del Plata pero su familia es oriunda del departamento de Rocha. En abril de 2020 cobró notoriedad porque a través de un video llamó a violar la cuarentena impuesta por el gobierno de Alberto Fernández.

Susana Giménez, de 76 años, está instalada en su casa de Punta del Este desde mayo pasado. Pidió autorizaciones, firmó los papeles correspondientes y logró ingresar al país en medio de la pandemia del coronavirus.

Si bien en el medio realizó algunos viajes puntuales a Buenos Aires Susana Giménez planea pasar el verano en la chacra La Mary.

Junto a ella se encuentra Patricio y se sumó su hija Mercedes Sarrabayrouse.