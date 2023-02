"El vino uruguayo tiene más futuro que nunca": crítico británico Tim Atkin visitó Uruguay y elogió la calidad de sus vinos

Invitado por INAVI – Uruguay Wine a esta gira por el país, como parte de su programa de promoción de exportaciones del vino uruguayo, el jueves 26 de enero Atkin también visitó la nueva sede del Instituto en la ciudad de Las Piedras, donde además tuvo lugar una cata de vinos de más de 20 bodegas. La jornada comenzó a las 13:00 hrs y duró cerca de 7 horas, donde los productores presentaron, cataron y charlaron con Atkin sobre sus vinos y formas de producción. Sobre las 20:30 culminó el encuentro con más de 130 vinos degustados por el crítico. Las bodegas participantes de esta instancia fueron: Familia Traversa, Giménez Méndez, Dardanelli, Viggiano Garage, Barras de Mahoma, El Capricho, Casa Grande, Oceánica José Ignacio, Spinoglio, Bresesti, Bodegas y Viñedos Famiglia Passadore, Bodega Leonardo Flacone, Piccolo Banfi, Cerro Chapeu, Marichal, Viña Edén, Proyecto Nakkal, Pablo Fallabrino, Becasina, Bohemia By Fiore.

“Esta ha sido mi tercera visita a Uruguay y fue la mejor de todas: hemos probado más vinos, visitado más bodegas y catado mejor calidad. Estoy convencido que el vino uruguayo tiene más futuro que nunca, un futuro muy alentador”, Tim Atkin.

También destacó la calidad y el alto nivel en los vinos catados, los tintos con su armonía y equilibrio y la relevación de los blancos con cepas como el Albariño, cada vez más presente en los viñedos de Uruguay. Confirmando que el camino emprendido por los productores hace unos años está dando sus buenos frutos y aún hay mucho para crecer.

“El Tannat uruguayo es conocido en el mundo entero por sus cualidades y su frescura. El Albariño no me deja de sorprender, cada año hay mejores ejemplos que expresan el terruño uruguayo”, Tim Atkin.

Tim Atkin, Master of Wine y reconocido escritor con más de 35 años de experiencia en el rubro, es copresidente del International Wine Challenge, destacado concurso internacional de degustación a ciegas con los jueces más rigurosos del mundo. Además, escribe para importantes publicaciones como Harpers, Decanter, The World of Fine Wine, Gourmet Traveler Wine y the Drinks Business. Integra y es uno de los Three Wine Men. En su trayectoria ya lleva más de 30 premios ganados por su periodismo y fotografías.

La sommelier uruguaya Gabriela Zimmer formó parte de la gira y cata de vinos, apoyando a MW Tim Atkin con su conocimiento en vinos nacionales y en la realización del futuro informe sobre Uruguay 2023.