El Pájaro Loco, un personaje que marcó a generaciones de espectadores

Fue creado en 1940. Lo dibujó Ben Hardaway, el mismo que estuvo detrás de Bugs Bunny y el Pato Lucas en Warner. Pero el Pájaro Loco terminó siendo de otra casa: Walter Lantz Productions, distribuido por Universal. Su primer corto se llamó “Toc Toc” y ahí ya estaba todo: la risa estruendosa, el plumaje rojo, la actitud de pájaro carpintero al borde del ataque de nervios. Al principio era un personaje desquiciado pero para su llegada a la televisión —“El show del Pájaro Loco” se estrenó en la ABC en 1957— le dulcificaron el aspecto, le redondearon la cresta y le suavizaron la mirada.