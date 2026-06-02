Fue creado en 1940. Lo dibujó Ben Hardaway, el mismo que estuvo detrás de Bugs Bunny y el Pato Lucas en Warner. Pero el Pájaro Loco terminó siendo de otra casa: Walter Lantz Productions, distribuido por Universal. Su primer corto se llamó “Toc Toc” y ahí ya estaba todo: la risa estruendosa, el plumaje rojo, la actitud de pájaro carpintero al borde del ataque de nervios. Al principio era un personaje desquiciado pero para su llegada a la televisión —“El show del Pájaro Loco” se estrenó en la ABC en 1957— le dulcificaron el aspecto, le redondearon la cresta y le suavizaron la mirada.
El Pájaro Loco, un personaje que marcó a generaciones de espectadores
En este viaje al pasado, hoy nos detenemos en uno de los compañeros de la infancia uruguaya de los sesenta, los setenta y los ochenta.
Y así, con esa nueva imagen, llegó al mundo entero….y, claro, al Uruguay.
Canal 10, desde sus primeros años, lo incorporó a su grilla infantil. Junto a Andy Panda y Chilly Willy, el pingüino, el Pájaro Loco fue uno de los compañeros de la infancia uruguaya de los sesenta, los setenta y los ochenta. Su risa quedó grabada en la memoria del público. Volar despeinado, reírse de todo, romper lo que se cruzaba. Una declaración de principios para varias infancias.
Seguí leyendo
Las Tuco y Tico cumplen 60 años
Temas de la nota
Dejá tu comentario