El desafuero que no será: fiscal esperaba aclarar contradicción entre Manini y tribunales militares por "Caso Gavazzo"

El diario cotejó los dichos de Manini y confirmó que el excomandante adjudicó gran parte de la responsabilidad de que el caso no haya llegado a la justicia al fallecido ministro de Defensa, Jorge Menéndez. Dijo que al menos en tres ocasiones alertó al ministro sobre la situación. No hay testigos del hecho. El militar retirado dijo que esas charlas fueron "mano a mano".

Para el fiscal no consta prueba documental de que el líder de Cabildo Abierto haya alertado a sus superiores acerca de los dichos de Gavazzo, .

Por el contrario queda claro que hay contradicciones entre su relato y el de los integrantes del Tribunal de Honor (Gustavo Fajardo, Alfredo Erramún y José González) y el Tribunal de Alzada (Claudio Romano, Alejandro Salaberry y Carlos Sequeira).

Ante Morosoli, Manini dijo algo que luego declaró a la prensa: las declaraciones de Gavazzo eran una “chicana” para “dilatar” el proceso. En aquel entonces que no había "nada nuevo" en sus dichos.

De todos modos, interrogado por el fiscal, no pudo justificar por qué el pase a la Justicia hubiera supuesto la detención completa del Tribunal.

El 10 de abril de 2018, Gavazzo admitió por primera vez que arrojó el cuerpo de Roberto Gomensoro al río Negro

El 13 de junio fue la segunda declaración de Gavazzo en la que confirmó detalles de su participación la muerte de Gomensoro. Nunca estableció esu participación directa en la muerta por torturas. Se limitó a decir que por orden del general Esteban Cristi cargó el cadáver en una camioneta y lo tiró al Río Negro.

Los militares del tribunal dijeron que en todo momento Manini intentó frenar sus pedidos de pase a la justicia argumentando que estaba esperando órdenes del Poder Ejecutivo.

Un ejemplo de esto es que Manini dijo que el 21 de junio de 2018 se encontró con el ministro Menéndez en la celebración del centenario del Instituto Militar de las Armas y Especialidades.

Allí, según Manini, el titular de Defensa le dio una respuesta que consta como declaración ante el fiscal. Según Manini, Menéndez le dijo: "Hablé con el doctor (Miguel Angel) Toma (secretario de Presidencia), él entiende que este tema, al haber sido sobreseído hace tiempo…coincide en que esto puede ser un acto dilatorio de Gavazzo, porque aparte este caso ya fue sobreseído, entonces vamos a seguir con las actuaciones. Me lo dice el ministro a mí y yo no tengo forma de saber lo que él habló con Toma. No tengo forma, pero fue lo que él me dijo a mí”.

Morosoli le respondió en la ocasión que llamaba la “atención” que nombrara dos ocasiones públicas con fechas pero sin testigos, de diálogos que mantuvo con una persona que ya no podrá dar su testimonio y cuya información nadie podrá contrastar.

Jorge Menéndez falleció en abril de 2019, tres meses después de recibir un diagnóstico por un cáncer de páncreas e hígado.

Su único testimonio al respecto, más allá de conversaciones privadas que tuvo antes de morir, fue una carta que se hizo pública luego de ser señalado como responsable de los hechos.

En la misiva contradijo todas las versiones, y señaló que se había reunido con Tabaré Vázquez y el secretario Toma, y que la decisión siempre fue darle paso a la justicia más allá de alguna demora en el trámite.

Para entonces ya no era ministro y había sido sustituido por José Bayardi. Días después falleció y su familia rechazó los honores de Estado. Tabaré Vázquez no estuvo en las honras fúnebres llevadas a cabo en Durazno.