En Salto, en el municipio San Antonio, dos ejemplares de pumas fueron avistados por personas que pasaban por el lugar.
Dos ejemplares de pumas cachorros fueron avistados en Salto y quedaron registrados en una imagen
Las autoridades prevén establecer medidas de protección para cuidar a las personas y a los propios animales.
San Antonio está ubicado a 20 kilómetros al norte de la ciudad de Salto. Allí, estos dos animales se encontraban cerca del bosque del lugar.
Quien los vio fue una persona que trabaja en una industria cercana, y les tomó fotografías para dar testimonio.
Seguí leyendo
Aduanas registró récord de compras por encomiendas en el exterior: casi dos millones el año pasado
Previamente, otras personas del lugar denunciaron ante la Policía haberlos visto en un monte cercano.
Las autoridades trabajan en las inmediaciones y buscan establecer medidas para evitar daños a las personas, así como a los propios animales.
Lo más visto
TENSIÓN EN EUROPA
Noruega se prepara para una eventual guerra y notifica a miles de propietarios que puede confiscar sus bienes
CIUDAD DE FLORIDA
Florida: hallan muerta en su casa a la mujer que mató a tiros al perro de su sobrino
PRONÓSTICO DEL TIEMPO
Nubel Cisneros anunció 10 días con mucho calor, libres de lluvias y que en el norte la térmica puede llegar a 50°
MIGRACIONES EN PAYSANDÚ
Dos argentinos pretendían salir de Uruguay y se activó una requisitoria: el auto era buscado tras fuga en un siniestro
San carlos
Dejá tu comentario