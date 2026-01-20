Dos ejemplares de pumas cachorros fueron avistados en Salto y quedaron registrados en una imagen

En Salto , en el municipio San Antonio, dos ejemplares de pumas fueron avistados por personas que pasaban por el lugar.

San Antonio está ubicado a 20 kilómetros al norte de la ciudad de Salto. Allí, estos dos animales se encontraban cerca del bosque del lugar.

Quien los vio fue una persona que trabaja en una industria cercana, y les tomó fotografías para dar testimonio.

Previamente, otras personas del lugar denunciaron ante la Policía haberlos visto en un monte cercano.

Las autoridades trabajan en las inmediaciones y buscan establecer medidas para evitar daños a las personas, así como a los propios animales.