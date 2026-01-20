RECIBÍ EL NEWSLETTER
EN SAN ANTONIO

Dos ejemplares de pumas cachorros fueron avistados en Salto y quedaron registrados en una imagen

Las autoridades prevén establecer medidas de protección para cuidar a las personas y a los propios animales.

pumas-en-salto

En Salto, en el municipio San Antonio, dos ejemplares de pumas fueron avistados por personas que pasaban por el lugar.

San Antonio está ubicado a 20 kilómetros al norte de la ciudad de Salto. Allí, estos dos animales se encontraban cerca del bosque del lugar.

Quien los vio fue una persona que trabaja en una industria cercana, y les tomó fotografías para dar testimonio.

aduanas registro record de compras por encomiendas en el exterior: casi dos millones el ano pasado
Seguí leyendo

Aduanas registró récord de compras por encomiendas en el exterior: casi dos millones el año pasado

Previamente, otras personas del lugar denunciaron ante la Policía haberlos visto en un monte cercano.

Las autoridades trabajan en las inmediaciones y buscan establecer medidas para evitar daños a las personas, así como a los propios animales.

Temas de la nota

Lo más visto

Noruega se prepara para una eventual guerra y notifica a miles de propietarios que puede confiscar sus bienes
TENSIÓN EN EUROPA

Noruega se prepara para una eventual guerra y notifica a miles de propietarios que puede confiscar sus bienes
CIUDAD DE FLORIDA

Florida: hallan muerta en su casa a la mujer que mató a tiros al perro de su sobrino
PRONÓSTICO DEL TIEMPO

Nubel Cisneros anunció 10 días con mucho calor, libres de lluvias y que en el norte la térmica puede llegar a 50°
MIGRACIONES EN PAYSANDÚ

Dos argentinos pretendían salir de Uruguay y se activó una requisitoria: el auto era buscado tras fuga en un siniestro
San carlos

Guardavidas reanimaron a un hombre que cayó en su camioneta al arroyo San Carlos

Te puede interesar

Foto: Subrayado. Caja de Profesionales. video
Tras votación por partida económica

Renunciaron los dos directores designados por el Poder Ejecutivo en la Caja de Profesionales
Foto: Subrayado. Familiares piden justicia por Terry. video
Familiares reclaman justicia

Detenido el sospechoso de haber matado al adolescente que participaba de una pintada en Paysandú
Oposición interpelará al canciller Lubetkin tras negativa del FA de citarlo a la Comisión Permanente
PARLAMENTO

Oposición interpelará al canciller Lubetkin tras negativa del FA de citarlo a la Comisión Permanente

Dejá tu comentario