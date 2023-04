Docentes y funcionarios ocuparon la UTU del Cerro por situaciones de violencia y otros reclamos

Denuncian un “desborde en lo que son las UTU, por lo menos del oeste, que viene de hace años” y que, aseguran, lleva a que se improvisen salones en “espacios que no son dignos”, como pasillos, explicó Victoria Carranza, del núcleo sindical.

Sobre la situación edilicia del centro, los docentes indican que se han hecho obras para reparar humedades y pisos con problemas, pero que ha sido principalmente en espacios donde está la dirección. “Los espacios donde están los estudiantes siguen teniendo un montón de problemas”, aclaró la docente.

En los últimos días se han dado agresiones entre estudiantes y también con personas ajenas al centro.

En el gremio consideran que las sanciones a los estudiantes “no son ni una medida ni una solución”. “Hubo incidentes internos graves, no fue una simple pelea, como dice el director general, y tampoco se solucionó, porque no se soluciona sancionando estudiantes, eso no es una estrategia educativa”, manifestó Carranza.

En ese sentido, indicó que el equipo multidisciplinario está desbordado y se hizo presente en la UTU del Cerro este miércoles, una semana después de que ocurriera el incidente. “Aparece cuando algún caso sale a la prensa, básicamente”, dijo.