Detuvieron y condenaron a delincuente requerido tras estafar a un anciano mediante el cuento del tío en Paysandú

Un hombre que pretendía estafar a un anciano mediante el cuento del tío fue detenido en un operativo encubierto realizado por la Policía de Paysandú .

El individuo de 37 años que estaba requerido, fue condenado como autor penalmente responsable de un delito de estafa en grado de tentativa en reiteración real, con dos delitos de atentado; cumplirá la pena de 6 meses de prisión.

El corresponsal de Subrayado, Pablo Blanc, informó que el delincuente es oriundo de Montevideo y que el anciano, bajo engaños, gestionó un préstamo por $ 200 mil, pero antes de la entrega se hizo presente en la comisaría mientras continuaba recibiendo llamadas del estafador.

El jefe de Policía, Alejandro Sánchez, dijo a Subrayado que el anciano recibió una llamada de una persona que se hizo pasar por el abogado del hijo, diciéndole que este había tenido un accidente de tránsito y estaba detenido.

El estafador le dijo al anciano que iba a mandar a alguien a retirar el dinero a su casa. Los policías llegaron al lugar y montaron el operativo.

"Cuando el señor iba caminando hacia la casa se le arrima una moto y, en ese momento, le dice que es el mensajero del abogado y que iba por el dinero (...)los efectivos que estaban más próximos proceden a la detención", relató Sánchez.

El individuo intentó destruir su celular y opuso resistencia, pero fue reducido y detenido; tiene 37 años y cuenta con 9 antecedentes por hurtos y estafa, en Montevideo y Maldonado. Además, estaba requerido por un atentado hacia un funcionario policial.