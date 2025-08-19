Delincuentes robaron $ 1 millón de una red de cobranza en Minas

Un robo millonario fue cometido a las 19:50 horas de este lunes en una red de cobranzas en Minas, Lavalleja. Delincuentes escaparon con $ 1 millón, informaron fuentes policiales a Subrayado.
La Policía busca a dos hombres como sospechosos del robo. Antes de escapar, efectuaron un disparo.
Según información que maneja la Policía, fueron dos hombres, que ahora son intensamente buscados.
Las fuentes añadieron que en el local los hombres hicieron un disparo, sin herir a nadie.
Noticia en desarrollo.
