eran dos

Delincuentes robaron $ 1 millón de una red de cobranza en Minas

La Policía busca a dos hombres como sospechosos del robo. Antes de escapar, efectuaron un disparo.

Foto: Subrayado. Archivo.

Un robo millonario fue cometido a las 19:50 horas de este lunes en una red de cobranzas en Minas, Lavalleja. Delincuentes escaparon con $ 1 millón, informaron fuentes policiales a Subrayado.

Según información que maneja la Policía, fueron dos hombres, que ahora son intensamente buscados.

Las fuentes añadieron que en el local los hombres hicieron un disparo, sin herir a nadie.

Intento de rapiña en Minas termina con un camionero baleado: video muestra el momento de los disparos

Noticia en desarrollo.

