Delincuente robó una panadería, fue perseguido por empleados con un palo de amasar y lo detuvo la Policía

Un robo a una panadería se registró en la mañana de este jueves en el barrio La Blanqueada. El hecho ocurrió sobre las 11 de la mañana en el comercio ubicado en Garibaldi y 8 de Octubre.

Las cámaras de seguridad del local registraron el ingreso del delincuente que amenazó a clientes y empleados con un corte carcelario que sacó de una mochila. A partir de ese momento, comenzó a robar el dinero de la caja registradora.

Cuando el rapiñero salió corriendo del comercio trabajadores de la panadería salieron de atrás del mostrador y comenzaron a perseguirlo, uno de ellos con un palo de amasar. Finalmente, el delincuente fue detenido por la Policía que se encontraba en la zona y está a disposición de Fiscalía.

