Cosse dice que hay un "multicaso de corrupción en Torre Ejecutiva" y pide seguir investigaciones

La intendenta de Montevideo, Carolina Cosse, manifestó preocupación respecto a un "multicaso de corrupción en la Torre Ejecutiva", según señaló este viernes. "Eso me preocupa. No hay que minimizarlo. Las investigaciones no tienen que detenerse porque todos los días nos enteramos de algo nuevo y quedamos estupefactos. Cada vez nos sorprende más las cosas que nos vamos enterando; los audios, el manejo de influencias", expresó.