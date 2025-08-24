RECIBÍ EL NEWSLETTER
LOS DETALLES

Controles en el tránsito por la Noche de la Nostalgia medirán alcohol, pedirán documentos: horarios y otros detalles

Además del operativo, desde la IMM estarán enfocados en las denuncias que se reciban por parte de la ciudadanía.

controles-transito-montevideo

La directora de Tránsito de Montevideo, Betania Fajardo, explicó que el operativo se aborda con unos 80 funcionarios municipales.

"Nos acompaña la Jefatura de Policía de Montevideo. Es un despliegue que tiene como fundamento más importante la prevención", afirmó la directora.

fiestas de la noche de la nostalgia: 120 propuestas autorizadas y los controles que hara la imm
Seguí leyendo

Fiestas de la Noche de la Nostalgia: 120 propuestas autorizadas y los controles que hará la IMM

"Hay una tendencia a la dispersión geográfica de las fiestas, con un fiestas que no son tan grandes a nivel de aforo, pero que sí se encuentran más dispersas en locales más chicos. En ese sentido, la necesidad operativa a lo que tiene que ver con tránsito, va a ir enfocada a eso", señaló.

Además, estarán enfocados en las denuncias que se reciban por parte de la ciudadanía.

"Es una herramienta muy importante para la gestión. Trabajamos con las cámaras del centro de gestión de movilidad, para el monitoreo, y a su vez con la recepción a través del call center, en la línea 1950 4000 opción 1", indicó.

Fajardo dio a conocer qué tipos de controles se realizará y recordó que la multa a espirometría positiva es de un valor 15 UR y la retención de la libreta de conducir.

"Vamos a realizar test de espirometría y THC, en la medida que sea necesario", detalló. También controlarán la documentación.

El Ministerio del Interior informó que trabajarán "Policía Caminera, Guardia Republicana, Policía Científica, Aviación de la Policía Nacional, Bomberos, Centro de Comando Unificado y Fiscalización de Empresas, además de las Jefaturas de Policía departamentales".

MULTAS NOSTALGIA

Temas de la nota

Lo más visto

Mujer policial de 28 años se lanzó al vacío con su hija de 2 meses desde el balcón de un edificio en Pocitos
Ambas fallecieron en el lugar

Mujer policial de 28 años se lanzó al vacío con su hija de 2 meses desde el balcón de un edificio en Pocitos
EXPEDICIÓN INÉDITA URUGUAY SUB200

Cangrejo ermitaño, tiburón lija, rayas y ofiuros; las primeras especies vistas en la expedición científica al fondo del mar uruguayo
RECLAMÓ RECURSOS

Sindicato policial acusó falencias en protocolos de salud mental tras muerte de una funcionaria y su hija de 2 meses
"PARA EVITAR QUE ESTO VUELVA A SUCEDER"

Ministro Carlos Negro convocó a una reunión urgente tras la muerte de una mujer policía y su hija de dos meses
EN URUGUAY

Efecto TEMU: ingresan 5.600 paquetes diarios por franquicias; para Cámara de Comercio gobierno "se quedó corto" con medidas

Te puede interesar

Ministro del Interior Carlos Negro. Foto: FocoUy
"PARA EVITAR QUE ESTO VUELVA A SUCEDER"

Ministro Carlos Negro convocó a una reunión urgente tras la muerte de una mujer policía y su hija de dos meses
Sindicato policial acusó falencias en protocolos de salud mental tras muerte de una funcionaria y su hija de 2 meses video
RECLAMÓ RECURSOS

Sindicato policial acusó falencias en protocolos de salud mental tras muerte de una funcionaria y su hija de 2 meses
Detectan nueva modalidad de estafa en Maldonado: Buscan generar pánico inmediato
ALERTA DE LA POLICÍA

Detectan nueva modalidad de estafa en Maldonado: "Buscan generar pánico inmediato"

Dejá tu comentario