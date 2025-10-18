Conflicto en el puerto: sindicato no acepta propuesta y vuelve el paro a la Terminal Cuenca del Plata

El gobierno lideró este sábado en la tarde una reunión tripartita para tratar de destrabar el conflicto en el puerto de Montevideo. Ese encuentro se celebró desde las 16:00 y, a las 19:00 quienes seguían en conversaciones eran únicamente representantes del gobierno y del sindicato de trabajadores de Terminal Cuenca del Plata.

Por el gobierno, participaron los ministros de Trabajo y de Transporte, Juan Castillo y Lucía Etcheverry. Las reuniones terminaron 19:30 y el lunes el sindicato irá al Ministerio en la mañana, para escuchar nuevas propuestas.

El dirigente Álvaro Reinaldo dijo que se busca "entreverar la cancha" y no se propuso "nada para resolver" el conflicto.

Conflicto en el puerto: autoridades de gobierno están reunidos con representantes del sindicato de Terminal Cuenca del Plata. Más temprano hubo instancia tripartita, con la empresa. https://t.co/NQBlIpxP2U pic.twitter.com/J6VbFOjjYZ

Seguí leyendo Se reavivó el conflicto en el puerto de Montevideo y gobierno convocó a reunión tripartita

“Sabemos que vamos a ser perjudicados, con pérdida de puestos de trabajo en el futuro. Estamos en línea cero todavía. Es un gran signo de interrogación. Esto hay que negociarlo sea como sea, estamos abiertos, hemos puesto propuestas sobre la mesa. Todos los caminos de negociación han sido rechazados, no han escuchado ninguna propuesta de la empresa”, agregó.

“Venimos de una asamblea y no podemos volver a otra asamblea sin decirles nada a los trabajadores. La asamblea continúa hasta el lunes”, expresó.

Se reavivó el conflicto.

La tripartita fue convocada por el Ministerio de Trabajo luego de que Katoen Natie informara, a primera hora de la tarde que, tras una semana de negociaciones con el sindicato, este rechazó la oferta de la empresa en una asamblea realizada a las 8:00.

En tanto, desde el sindicato señalaron entonces que no harán declaraciones públicas y que se limitarían a participar en la reunión tripartita prevista.

En el escrito, la empresa dijo que no habrá operaciones ni atención de camiones desde este sábado y hasta el lunes.

"La información extraoficial que ha trascendido indica que el sindicato habría rechazado la oferta presentada, y que no se realizarán operaciones durante el sábado, domingo y lunes. Queremos además comunicar que, según tomamos conocimiento, el sindicato ha circulado información sobre esta situación a distintos sectores del mercado, pero no a la empresa, motivo por el cual nos vemos en la obligación de informar a nuestros usuarios de forma indirecta", expresó Katoen Natie en el escrito.

Este sábado vencía el plazo de 10 días hábiles de negociación entre los trabajadores y la empresa. El sindicato esperaba una respuesta a la propuesta presentada recientemente, tras mantener una reunión tripartita con la empresa y el MTSS.

Los empleados habían levantado las medidas el jueves anterior para habilitar ese periodo de diálogo, aunque aseguran que no hubo avances. Según el dirigente sindical Álvaro Reinaldo, la situación está “bastante entreverada”. El reclamo es por la implementación de un nuevo software, tema que viene en discusión desde noviembre de 2024.