Comenzó audiencia por crímenes de Michelini, Gutiérrez Ruiz y 60 víctimas en total

Minutos después de la hora 9 comenzó este jueves la audiencia judicial en la que el fiscal de Lesa Humanidad Ricardo Perciballe busca imputar a cuatro ex represores de la dictadura uruguaya por crímenes cometidos en Argentina entre los años 1974 y 1976.

La investigación apunta a tres ex militares uruguayos: José Araba y Ernesto Ramas, que comparecen de manera virtual en la audiencia (vía Zoom), y Jorge Silveira presente en la audiencia. También comparece el ex policía Ricardo Medina. Todos ya procesados por delitos de la dictadura.

Según explicó el abogado Pablo Chargonia, que representa a las familias de Michelini, Gutierrez Ruiz, Gabriela Shroeder y de Washington Barrios, el caso investiga crímenes cometidos en Argentina contra un total de 60 víctimas, con delitos que incluyen homicidio, desaparición forzada, secuestro de niños y torturas.

“Perciballe hace meses que investiga la responsabilidad de cuatro militares o ex militares que actuaron en la represión en Argentina, en el período 1974-1976. Eso incluye los magnicidios de los legisladores Michelini y Gutiérrez Ruiz, y los homicidios de Barredo, Whitlaw, secuestros de niños, los hijos de Rosario Barredo que estuvieron en un centro clandestino de detención, el caso de Macarena Gleman como secuestro de niños, la desaparición de Washington Barrios, de Manuel Liberoff y otros caos de tortura en Argentina. De hecho son 60 víctimas en el período 74-76 y la investigación apunta a la actividad del Servicio de Información y Defensa de la OCOA que realizaba Inteligencia contra los que consideraba enemigos. Los perseguía y en algunos casos cometía los actos de tortura, homicidio, desaparición forzada y secuestro de niños”, detalló Chargonia.

“La investigación es por su participación directa, por su incidencia en todas estas operativas de represión que desde luego formaban parte de una política del Estado uruguayo en territorio uruguayo y en territorio argentino. Entonces en este caso la investigación apunta a esa actuación represiva de esos cuatro imputados en los crímenes cometidos en territorio argentino”, agregó el abogado.

CÓDIGO NUEVO

Este caso se tramita con el Código del Proceso Penal (CPP) nuevo, el que entró en vigencia en noviembre de 2017, y no con el código “viejo”, pese a que los crímenes se cometieron en la década de 1970.

Chargonia explica por qué: “Se trata de denuncias nuevas. Estos hechos, así como están analizados e investigados por el fiscal Percibale no habían sido analizados ni investigados nunca. No hay ningún otro expediente en el viejo Código del Proceso Penal. Esta es una denuncia nueva. La primera la presentó Gabriela Shroeder, la hija de Rosario Barredo, que estuvo con sus hermanitos secuestrados en un centro clandestino de represión. Eso no se había denunciado nunca, por eso está enmarcado en el nuevo Código del Proceso Penal”.

“Ahora lo que el fiscal pide es que se formalice o se judicialice esa investigación para seguir aportando información. Son muy importantes los testimonios de los sobrevivientes de esa represión, el trabajo de los expertos y peritos que analizan cómo operaba el Servicio de Información y Defensa de la dictadura uruguaya persiguiendo fuera de fronteras a los que ellos consideraban los enemigos del régimen”, agregó Chargonia.

LA HIJA DE ROSARIO BARREDO

La hija de Rosario Barredo tenía 4 años cuando fue secuestrada con su madre, William Whitelaw y sus dos hermanos más pequeños. Gabriela Shroeder y sus dos hermanos fueron trasladados a un centro de detención clandestina, lo que se califica como secuestro. De hecho la denuncia que presenta Shroeder en el 2020 es por su secuestro y el de sus hermanos.

Así lo contó este jueves antes de la audiencia judicial: