Cocaína incautada en Tacuarembó es cifra "récord e histórica"; valor de venta es de US$ 15 millones en Europa

El subsecretario de la cartera de seguridad Guillermo Maciel destacó este lunes en conferencia de prensa que la droga incautada tiene tiene un valor que en el marcado local supera los US$ 3 millones y medio. Fragmentada en dosis, agregó, alcanza los US$ 7 millones. "Puesta enEuropa", destacó Maciel sobre la droga, tiene un valor de "US$ 15 millones".