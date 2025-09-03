Cinco niños y dos adultos mayores murieron en el incendio de una casa en Villa Española

Cinco niños y dos adultos mayores murieron esta madrugada por el incendio de una casa en Cipriano Miró y Apóstoles, zona de Villa Española .

Los Bomberos informaron que acudieron al llamado y al llegar “constataron que el incendio se encontraba generalizado en el interior de la vivienda, donde fue hallada una víctima aparentemente carbonizada”.

De inmediato se procedió con las tareas de extinción. En el lugar se constató el fallecimiento de siete personas en total: dos adultos mayores y cinco niños”, agrega el informe oficial.

Seguí leyendo Enviado a prisión preventiva el rapiñero de ómnibus que fue encerrado por chofer y pasajeros

“Actualmente se trabaja en la investigación para determinar las causas y el origen del incendio. Este trágico episodio enluta a la comunidad y refuerza el valor de trabajar juntos en la prevención”, dice la Dirección Nacional de Bomberos.

Y finaliza: “con esto la estadística se eleva a 37 fallecidos en incendios en estructuras, en lo que va del año”.