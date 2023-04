Cherro sobre el IAVA: "Un director no puede no tener las llaves de un salón del liceo que administra"

La directora de Secundaria sostuvo que el edificio del IAVA es un momento histórico nacional, y como tal lo administran Secundaria y la Comisión del Patrimonio. Contó que el ascensor está fuera de funcionamiento desde hace 4 años y que aún no se ha conseguido la pieza necesaria para ponerlo nuevamente en marcha. Como se trata de un edificio histórico “no podemos hacer cambios significativos”. “Estamos en vías de solucionarlo”, sostuvo.

Mientras tanto, el Departamento de Infraestructura propuso abrir la puerta lateral que da a la calle Eduardo Acevedo. Esa puerta da a donde está ubicado el salón del gremio estudiantil. Cherro dijo que es un pasillo, no es un salón, con lo que se habilitaría la accesibilidad a la planta baja y no al subsuelo como la actual rampa existente.

Desde Secundaria se le solicitó al director que mediara con los alumnos para que dentro del mismo piso cambia de salón al gremio estudiantil. “No es que se les quitó el salón gremial, nadie le quitó nada a nadie”, enfatizó.

Cherro explicó que el espacio que oficiaba como salón gremial estaba trancado con una cadena y un candado y que el director no tenía las llaves. “El director, que es el director del liceo no tenía las llaves de esa cadena que colocaron los alumnos y eran los alumnos quienes tenían esas llaves. Las autoridades de un liceo están para administrar y tienen que tener acceso a todos los espacios del centro educativo”, dijo. “Un director no puede no tener las llaves de un salón del liceo que administra”, agregó.