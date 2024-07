Ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de París-2024 se desarrolla a lo largo del río Sena

Hacia las 19:40 locales (14:40 GMT) se abrió un muro de agua bajo el puente, liberando el paso a esta embarcación, la primera de las 85 que deben transportar a los cerca de 6.500 deportistas participantes en el desfile hasta Trocadero.

La reina estadounidense del pop Lady Gaga interpretó "Mon truc en plumes" de Zizi Jeanmaire, canción emblemática del music-hall francés, este viernes en la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de París-2024.

Nada sorprendente para Lady Gaga, que cantó en francés "La vie en rose", un clásico de Edith Piaf, en la película "Ha nacido una estrella" en 2018. Zizi Jeanmaire, fallecida en 2020 y cuyo centenario se celebra desde su nacimiento, quedó como una de las voces de un París descarado y sin inhibiciones.

La catedral Notre Dame de París, gravemente dañada por un incendio en 2019, fue homenajeada este viernes en una de las secuencias coreográficas de la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos.

Artistas con uniformes de obra bailaron en los andamios de la catedral, que se espera reabra el 8 de diciembre después de años de obras.

En los muelles del Sena, justo debajo, y en los tejados, cientos de bailarines de ballet y los bomberos de París se desplegaron en una coreografía.

En la flecha reconstruida, la sorpresa fue una silueta jorobada, similar a Quasimodo, el personaje principal de la obra Nuestra Señora de París de Victor Hugo.

Uruguay desfiló más de dos horas después de comenzada la ceremonia. Lo hizo en una embarcación compartida con Turkmenistán, Tuvalu y Ucrania.

La exatleta Marie-José Perec y el judoca Teddy Riner fueron los últimos relevistas de la llama olímpica y los encargados de encender el pebetero como broche de la ceremonia de apertura de los Juegos de París-2024, celebrada este viernes en la capital francesa.

Ambos deportistas, de los más populares en Francia, tomaron el fuego olímpico en el Jardín de las Tullerías y corrieron al pebetero, situado en la base de un globo aeroestático, que estará encendido hasta el cierre de los Juegos, el 11 de agosto.

La cantante Céline Dion, ausente de los escenarios desde 2020 por enfermedad, interpretó el célebre "El himno al amor" de Edith Piaf este viernes desde el primer piso de la Torre Eiffel momentos después de que se encendiera el pebetero olímpico.

La canadiense, de 56 años, ya había actuado en la inauguración de los Juegos Olímpicos de Atlanta-1996.

Pocos la imaginaban en París al ver el impactante pasaje del reciente documental "Je suis: Céline Dion", donde aparece sacudida por espasmos, vencida por el dolor, en medio de una crisis, debido a que sufre de Síndrome de la Persona Rígida (SPR).

Esta rara patología neurológica sin cura conocida la ha obligado a abandonar su carrera.

Dion tiene un vínculo especial con Francia, donde explotó con el disco "D'eux" (1995), escrito por el compositor francés Jean-Jacques Goldman.

En 1997, el planeta sucumbió con "My heart will go on", en la banda sonora de la superproducción "Titanic" de James Cameron.

llama olímpica afp.jpg

celine-dion-afp.jpg

uruguay y ucrania barco parís afp (2).jpg

ceremonia inauguracion juegos olimpicos afp (3).jpg

ceremonia inauguracion juegos olimpicos afp (2).jpg

ceremonia inauguracion juegos olimpicos afp (4).jpg

ceremonia inauguracion juegos olimpicos afp (1).jpg

ceremonia inauguracion juegos olimpicos afp (6).jpg

ceremonia inauguracion juegos olimpicos afp (5).jpg

ceremonia juegos olímpicos (4).jpg

000_366362E.jpg

000_366363K.jpg

000_366344G.jpg

000_366292X.jpg

image.png

ceremonia juegos olímpicos (6).jpg

000_36632ZU.jpg

ceremonia juegos olímpicos (3).jpg

ceremonia juegos olímpicos (5).jpg

ceremonia juegos olímpicos (2).jpg

000_3663624.jpg

FUENTE: AFP