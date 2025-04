Caso Penadés: declararon dos nuevas víctimas y Fiscalía solicitó audiencia para otra que surgió en un libro

Respecto a la aparición de otra víctima, que dio su testimonio a los periodistas Carolina Delisa y Martín Tocar para el libro "Gustavo Penadés. Dos caras de un hombre con poder", de reciente publicación, la fiscal Ghione ya obtuvo la declaración por videollamada a la víctima y pidió que se fije una audiencia para la declaración de prueba anticipada correspondiente.

Consultada sobre la denuncia de los abogados de Penadés, Laura Robatto y Homero Guerro, sobre la forma en la que manejó el caso, Ghione afirmó que el hecho no la ha afectado y evitó realizar mayores comentarios al respecto.

DEFENSA DE PENADÉS

El abogado del exsenador Penadés, Homero Guerrero, manifestó su rechazo a considerar como víctimas los dos nuevos relatos que se sumaron a la causa. “Para nosotros no son víctimas, porque los hechos que relataron no constituye delito”, expresó el defensor al argumentar su oposición a la declaración de forma anticipada. “No pueden comparecer como víctimas personas que no son víctimas”, acotó y agregó que, según los relatos, “no fueron sujetos pasivos de delito alguno”.

Guerrero adelantó que en el control de acusación o en el juicio oral se opondrán a considerarlas como víctimas. “Ni presuntas víctimas, no pueden ser víctimas”, remarcó. “Los imputados no cometieron delitos sobre esas personas por el relato de ellos mismos”, enfatizó.

El defensor del exlegislador nacionalista indicó que los hechos relatados ocurrieron hace más de 20 años. “Lo que ellos describen no constituye delito”, subrayó. “Lo que hay son relatos, no hay una prueba científica de lo que le acusan a los dos imputados en este caso”, sostuvo.

DEFENSA DE VÍCTIMAS

La abogada del Consultorio Jurídico de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República, Soledad Suárez, compareció a la extensa audiencia judicial en representación de las víctimas del caso.

La defensora valoró que la jueza del caso haya aplicado la Ley de Género y dado lugar a la declaración anticipada de las víctimas bajo la reserva de su identidad.

Suárez discrepó con la consideración de Guerrero sobre que Penadés ni el profesor de Historia, Sebastián Mauvezín, indicado como intermediario entre el exsenador y las víctimas, hayan cometido delitos sobre las dos nuevas personas que brindaron su relato en la causa. “Las conductas tienen relevancia penal”, afirmó.

La abogada expresó la necesidad de que en el caso se investigue de forma exhaustiva por tratarse de delitos sexuales dentro de los tiempos de márgenes legales, lo que supone reformalizar y realizar otras investigaciones, a su juicio.

Consultada ante la posibilidad de que aparezcan nuevas víctimas, Suárez sostuvo que la conducta de Penadés “ha sido histórica, sistemática, con toques de impunidad y repetitiva, por lo que no me extrañaría en absoluto”.