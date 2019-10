Caso "María" en España: Consulado uruguayo no entregó a la niña

La niña, que actualmente tiene 7 años, había sido trasladada junto a su madre con custodia policial hasta el Consulado horas antes.

Según publica el diario “El Periódico de Barcelona”, el cónsul uruguayo Juan Pablo Tagliafico notificó al padre de la menor que no se entregaría porque no es él no es competente para ejecutar una sentencia española.

Según la publicación, el hombre se comunicó con el juzgado para explicar lo ocurrido. Anoche la propia Cancillería uruguaya había emitido una nota, subrayando la inviolabilidad de sus dependencias diplomáticas en el exterior.

En la misiva se señala que la decisión del juez; "no es conforme al Derecho Internacional vigente sin reservas en Uruguay y en el Reino de España, la cual recoge las normas del Derecho Internacional Consuetudinario".

La madre denunció hace tres años al padre por abusos a la menor y malos tratos a ella pero el caso fue archivado en España y él acusó a su expareja de sustracción de la niña por llevársela a Uruguay.

La batalla legal terminó con esta sentencia de la Justicia española que obligaba a la madre a dejar a la niña con su padre.