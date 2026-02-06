RECIBÍ EL NEWSLETTER
MINISTERIO DEL INTERIOR

Capacitaron a policías sobre el uso del dispositivo portátil menos que letal Taser con el objetivo de incorporarlos en operativos

La capacitación fue impartida por instructores de la empresa Axon, en el marco del plan piloto que el Ministerio del Interior prevé implementar en los próximos meses con el objetivo de evaluar una eventual adquisición e incorporación de estos dispositivos a gran escala.

Ministerio del Interior&nbsp;

Ministerio del Interior 

Interior&nbsp;

Interior 

Interior

Interior

La Dirección Nacional de Educación Policial llevó adelante una instancia de capacitación dirigida a funcionarios policiales sobre el uso del dispositivo portátil menos que letal Taser.

La actividad tuvo lugar en la Escuela Policial de Estudios Superiores con carácter teórico–práctico.

La capacitación fue impartida por instructores de la empresa Axon, en el marco del plan piloto que el Ministerio del Interior prevé implementar en los próximos meses, con el objetivo de evaluar una eventual adquisición e incorporación de estos dispositivos a gran escala para los despliegues operativos policiales en todo el territorio nacional.

Ministerio del Interior
Seguí leyendo

Evaluación Operativo Calle: intervención de 356 personas y retiro de 20 toneladas de residuos de campamentos

Participaron 40 funcionarios y 10 instructores pertenecientes a la Dirección Nacional de la Guardia Republicana, la Dirección General de Operaciones Especiales y la Jefatura de Policía de Montevideo.

El subdirector de la Guardia Republicana, Comandante Mayor Gabriel Silvera, instructor en la jornada, destacó la importancia de contar con esta tecnología aplicada a la seguridad pública, señalando que se trata de un elemento “muy importante en las diferentes fases de la actuación policial y un paso previo a la necesidad de utilizar un elemento letal”.

Temas de la nota

Lo más visto

video
TODOS EXTRANJEROS

Nueve de los 11 detenidos por el túnel en Ciudad Vieja vivían desde diciembre en casa alquilada en El Pinar
MUNICIPIO E

En marzo comenzará la distribución de contenedores intradomiciliarios en Carrasco y Malvín
PABLO CASÁS

"No es que sea una organización que todos tenían relaciones entre ellos", afirmó abogado de detenidos por el túnel
Pronóstico

Advertencia amarilla de Inumet por tormentas puntualmente fuertes en varias localidades del este
LA POLICÍA INVESTIGA

Un delincuente robó cerca de 70.000 dólares de un local de criptomonedas en la zona del Cordón

Te puede interesar

Científica y Bomberos reinspeccionan túneles y alcantarillas de Ciudad Vieja tras el intento de robo a un banco
CERRITO Y ZABALA

Científica y Bomberos reinspeccionan túneles y alcantarillas de Ciudad Vieja tras el intento de robo a un banco
Foto: FocoUy. INAU. video
TENÍA 15 AÑOS

Un adolescente al amparo del INAU e internado en un centro de salud mental murió tras sufrir un paro cardiorrespiratorio
Un delincuente robó cerca de 70.000 dólares de un local de criptomonedas en la zona del Cordón video
LA POLICÍA INVESTIGA

Un delincuente robó cerca de 70.000 dólares de un local de criptomonedas en la zona del Cordón

Dejá tu comentario