Canon aseguró que no hubo control sobre avión con cocaína porque Policía Aérea no alertó

Solo se controló el equipaje de este avión privado cuando llegó al aeropuerto, y no se detectaron irregularidades, agregó Canon.

Según el director de Aduanas, el protocolo de control de vuelos privados establece que los funcionarios de Aduanas solo deben abrir los equipajes y controlar la carga en caso de que exista un aviso previo de la Policía Aérea ante la sospecha de algo irregular.

Canon sostuvo que en este caso en particular la Fuerza Aérea no alertó y entonces Aduanas no inspeccionó el equipaje que se cargó en la aeronave para su partida. Los controles de rutina se realizan al arribo y no se detectó nada irregular, aseguró.

Hasta el momento ningún funcionario de Aduanas fue indagado por la Fiscalía de Ciudad de la Costa que investiga el tráfico de 603 kilos de cocaína con destino a Francia, que fue detectado por la Policía de Europa (Europol).

En ese operativo internacional fueron detenidas 11 personas en Europa y 5 en Asia, desmantelando así una importante red de narcotráfico en los balcanes.

Hasta el momento la fiscal de Ciudad de la Costa Patricia Rodríguez investiga la presunta responsabilidad de personal de la Fuerza Aérea en la falta de control de las cerca de 30 valijas que los delincuentes cargaron en el avión si que nadie advirtiera el cargamento de droga que llevaban.

El director de Aduanas aseguró además que no dispuso en este caso una investigación administrativa interna porque considera que no hay motivos para hacerlo.

Canon también respondió a las acusaciones que hicieron dos dirigentes del sindicato de funcionarios aduaneros, que responsabilizó al jerarca por la falta de controles en el aeropuerto.

El director de Aduanas dijo que muchas de las cosas que dijeron los sindicalistas son falsas, como la cantidad de aduaneros que trabaja en el aeropuerto y los puestos fijos que hay los fines de semana.