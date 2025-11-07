RECIBÍ EL NEWSLETTER
MINISTERIO DEL INTERIOR PIDE COLABORACIÓN

Buscan a un recluso que tuvo una salida autorizada y no regresó; está condenado por homicidio

Mario Sebastián Pérez Cabrera fue condenado en 2024 por un homicidio de 2022 y tras ser extraditado desde Brasil.

recluso-buscado-maldoando

Se trata de Mario Sebastián Pérez Cabrera, de unos 25 años, que en setiembre de 2024 fue condenado por homicidio y lesiones graves.

En 2024, Pérez Cabrera, que era buscado por un homicidio que ocurrió en 2022, fue extraditado desde Brasil.

Ahora, estaba recluido en Maldonado, le autorizaron una salida este jueves y no retornó, informó el Ministerio del Interior.

El homicidio fue el de un hombre de 55 años, en el barrio La Capuera. En ese hecho también hubo un herido de gravedad.

"El requerido salió ayer del INR con salida autorizada para consulta médica, portando tobillera electrónica. Una vez que estuvo afuera la rompió y se perdió el control del mismo. No logrando su ubicación", informó la vocera de Jefatura de Maldonado, Silvia Juncal.

REQUERIDO MARIO SEBASTIAN PEREZ CABRERA PRENSA
