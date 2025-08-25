Buque que está explorando el mar uruguayo llega a puerto este lunes de tarde para su reparación

El barco Falkor (too), usado por estas semanas para explorar las profundidades del mar argentino y uruguayo, llegará al puerto de Montevideo sobre las tres de la tarde de este lunes. Este amarre no estaba previsto, sino que se hace por una falla técnica que surgió mientras hacía la expedición.

Esa falla técnica de la cual no hay mayores detalles, obliga el regreso del buque al puerto para su reparación que, según estiman los técnicos, será breve. Incluso su tripulación no bajará.

Una vez terminados los trabajos, la expedición Uruguay SUB200 regresará a la “Estación 3”, ubicada en una de las laderas del Cañón Río de la Plata. En el sitio en el que se interrumpió la investigación, se retomarán los trabajos, tratando de que el imprevisto no afecte profundamente la agenda planteada, la que por ahora permanece incambiada, informó la Universidad de la República en un comunicado.

La expedición del buque científico tiene como objetivo explorar el fondo del mar uruguayo, desde los 200 hasta más de 3.000 metros de profundidad. Entre la noche del sábado y la madrugada de este domingo se realizó la segunda transmisión en vivo.

Son 37 los investigadores explorarán hasta el 10 de setiembre el fondo de la costa de Uruguay. La expedición uruguaya realizó dos transmisiones desde que comenzó la travesía, el pasado sábado.