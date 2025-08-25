RECIBÍ EL NEWSLETTER
parada técnica

Buque que está explorando el mar uruguayo llega a puerto este lunes de tarde para su reparación

Está previsto que la embarcación amarre sobre las 15 horas en el puerto de Montevideo. Una vez reparado, volverá a sus tareas de investigación en la profundidad del mar.

Foto: Subrayado.

Foto: Subrayado.

El barco Falkor (too), usado por estas semanas para explorar las profundidades del mar argentino y uruguayo, llegará al puerto de Montevideo sobre las tres de la tarde de este lunes. Este amarre no estaba previsto, sino que se hace por una falla técnica que surgió mientras hacía la expedición.

Esa falla técnica de la cual no hay mayores detalles, obliga el regreso del buque al puerto para su reparación que, según estiman los técnicos, será breve. Incluso su tripulación no bajará.

Una vez terminados los trabajos, la expedición Uruguay SUB200 regresará a la “Estación 3”, ubicada en una de las laderas del Cañón Río de la Plata. En el sitio en el que se interrumpió la investigación, se retomarán los trabajos, tratando de que el imprevisto no afecte profundamente la agenda planteada, la que por ahora permanece incambiada, informó la Universidad de la República en un comunicado.

uruguay sub200: la segunda transmision en vivo visualizo especies y plasticos como una bolsa de leche y un bidon
Seguí leyendo

Uruguay Sub200: la segunda transmisión en vivo visualizó especies y plásticos como una bolsa de leche y un bidón

La expedición del buque científico tiene como objetivo explorar el fondo del mar uruguayo, desde los 200 hasta más de 3.000 metros de profundidad. Entre la noche del sábado y la madrugada de este domingo se realizó la segunda transmisión en vivo.

Son 37 los investigadores explorarán hasta el 10 de setiembre el fondo de la costa de Uruguay. La expedición uruguaya realizó dos transmisiones desde que comenzó la travesía, el pasado sábado.

Temas de la nota

Lo más visto

video
EXPEDICIÓN INÉDITA URUGUAY SUB200

Cangrejo ermitaño, tiburón lija, rayas y ofiuros; las primeras especies vistas en la expedición científica al fondo del mar uruguayo
incautación en lezica

Adolescente imputado tras incautación de 27 kilos de droga y cargadores; es hijo de una policía
NO HUBO ACCIDENTES FATALES

Montevideo: 481 multas y 105 vehículos incautados en más de 3.100 fiscalizados por fiestas del feriado
fernández crespo y la paz

Policía acudió a llamado por personas armadas en Cordón y al llegar baleó a un joven que tenía un revólver
EXPEDICIÓN

Uruguay Sub200: la segunda transmisión en vivo visualizó especies y plásticos como una bolsa de leche y un bidón

Te puede interesar

Presidente Orsi habla en el acto oficial por los 200 años de la Declaratoria de la Independencia. Foto: FocoUy video
1825 – 25 de agosto - 2025

Orsi recordó el proceso desde la Declaratoria de la Independencia y habló de los desafíos de Uruguay a futuro
Álvaro Delgado en acto del Partido Nacional en Florida. Foto: FocoUy video
ÁLVARO DELGADO

Partido Nacional citará al ministro del Interior al Parlamento si no remueve al jefe de Policía de Río Negro
El video oficial por los 200 años de la Declaratoria de la Independencia realizado con inteligencia artificial video
VIDEO CON IA

El video oficial por los 200 años de la Declaratoria de la Independencia realizado con inteligencia artificial

Dejá tu comentario