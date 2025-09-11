RECIBÍ EL NEWSLETTER
CUATRO VOTOS CONTRA UNO

Bolsonaro condenado por votación de mayoría de los jueces del tribunal; deben fijar la pena

Bolsonaro está acusado de haber liderado una organización criminal armada para tratar de aferrarse al poder tras perder las elecciones en 2022.

bolsonaro-brasil-domiciliaria

El expresidente brasileño Jair Bolsonaro fue condenado este jueves por haber tratado de dar un golpe de Estado contra Lula, según dictaminó la corte suprema, que ahora debe fijar la pena de cárcel.

Por 4 votos a 1, cinco jueces decidieron sentenciar al líder de la derecha y ultraderecha de Brasil, acusado de haber liderado una organización criminal armada para aferrarse al poder tras perder las elecciones en 2022 contra el presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

"En este caso está comprobada la vinolencia y la grave amenaza, la prueba para mí comprueba esto", dijo Cármen Lúcia, la cuarta juez en dar su voto. El juicio continúa este jueves.

supremo tribunal federal juzga al expresidente jair bolsonaro por la trama golpista
Luiz Fux fue el único juez en votar a favor de la absolución del expresidente.

Bolsonaro, de 70 años y juzgado junto a siete excolaboradores y jefes militares, puede enfrentar una pena de más de 40 años de prisión.

En desarrollo.

FUENTE: Con información de AFP

Foto: Subrayado. El momento en que quitaron el auto del arroyo Don Esteban.
