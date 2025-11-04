RECIBÍ EL NEWSLETTER
INVESTIGACIÓN EN CURSO

"Betito" Suárez fue detenido este lunes en el marco de operativos en el Cerro de Montevideo

En 2021 había sido condenado por tráfico de estupefacientes pero fue puesto en libertad de forma anticipada. Ya había estado preso en otras ocasiones y ahora volvió a ser detenido.

Betito-Suárez-en-su-casa-foto-Instagram-tras-ser-baleado

"Betito" Suárez fue detenido en flagrancia en el marco de operativos que realizó la Policía en el Cerro de Montevideo. La investigación que llevó a los allanamientos fue por droga y lavado de activos.

Estaba en libertad anticipada desde 2023, luego de cumplir una condena que le fue impuesta por la Justicia en el 2021, por tráfico de estupefacientes. En febrero de 2025, el delincuente fue baleado en el abdomen.

El “Betito” tiene un extenso prontuario criminal que estuvo preso en varias ocasiones por diferentes delitos: rapiñas a bancos, tráfico de estupefacientes, enfrentamientos con la Policía y fugas.

multiples allanamientos contra el trafico de drogas dejan 19 detenidos, armas, droga, autos y dinero incautados
Múltiples allanamientos contra el tráfico de drogas dejan 19 detenidos, armas, droga, autos y dinero incautados

Lideró la superbanda en la década del 90 responsable de atracos a bancos y otras instituciones financieras.

En desarrollo.

