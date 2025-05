Besozzi espera que la semana próxima levanten la prohibición de acercarse a la Intendencia y así poder asumir en julio

“No estoy esperando que me acusen de nada porque no tengo nada para que me acusen. Estoy imputado, formalizado, por una fiscal que me acusa, y que tiene que demostrar, yo soy inocente”, agregó el intendente reelecto sobre su caso.

Besozzi fue imputado antes de las elecciones departamentales de varios delitos contra la administración pública.

En esa imputación se le impuso como medida cautelar el arresto domiciliario y la prohibición de acercarse a oficinas de la Intendencia de Soriano.

La medida de arresto en su domicilio fue levantada y ahora solicitará que la prohibición de acercamiento a la comuna también sea revocada.

“¿Cómo no voy a poder asumir? ¿Qué me prohibiría asumir? Nada”, dijo Besozzi.

Consultado acerca de qué haría si esa otra medida cautelar no se levanta, respondió: “Gobernaré de afuera. Pero yo aspiro que la semana que viene que tengo una audiencia, se saque esa cautelar”.

“Creo que la señora jueza ha venido cambiando las cautelares y las va a seguir cambiando, seguramente, en esta nueva audiencia de la semana que viene”, finalizó.