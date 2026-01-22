RECIBÍ EL NEWSLETTER

Baja del dólar en Uruguay; llegó a su menor valor desde marzo de 2024

La moneda estadounidense cerró este martes en $38,21 en el promedio interbancario, lo que marca un descenso del 0,34 % respecto al lunes.

Continúa la baja del dólar en Uruguay y llegó a su menor valor desde marzo de 2024; en lo que va del 2026 acumula un baja de más del 2%.

La caída del dólar no es un fenómeno que solo padezca Uruguay, sino que se trata de un contexto a nivel internacional.

La moneda tuvo un descenso de 0,98% en la última semana y de un 2,1% en lo que va del 2026. De esta manera, lo que gráfica la problemática, el peso estadounidense llegó a su menor valor desde el pasado 27 de marzo de 2024 cuando cotizó a 37,552 pesos. Es además la mayor caída diaria desde el pasado 30 de junio de 2025 cuando bajó un 0,97 %.

Foto: FocoUy. 
Cabe destacar que durante todo el 2025 el descenso fue del 10 %.

En el mercado de cambios, según indica la bola electrónica de valores, se ejecutaron transacciones por 37 millones millones de dólares a precios que rondaron los 38,17 y los 38,35 pesos.

En la pizarra del Brou, ese día operó a $37 para la compra y para la venta a $39,40.

En Argentina la baja en lo que va del año es de un 2,03 % y cerró en la última jornada a 1.429,78 pesos argentinos.

