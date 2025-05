Autoridades de Interior reciben a sindicato policial tras suicidio de otro policía; Negro envió condolencias

A las cinco de la tarde de este lunes un policía de 45 años se suicidó en el barrio Manga de Montevideo. Se disparó en la cabeza y lo hizo frente a sus compañeros de la seccional 18 que asistieron al llamado y le insistían para que no tomara esa decisión. Fue en Boiso Lanza esquina Anacahuita.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/CNegro7/status/1927149960467742857&partner=&hide_thread=false Lamentamos profundamente el fallecimiento de uno de nuestros funcionarios policiales. Desde el Ministerio enviamos nuestras condolencias y acompañamos a su familia y compañeros que enfrentan esta pérdida. — Carlos Negro (@CNegro7) May 26, 2025

A las once de la mañana de este martes, autoridades del Ministerio del Interior recibirán a una delegación de la Unión de Policías de la Guardia Republicana (Unipolgr). "De los tantos temas a tratar tiene prioridad salud mental. Si bien desde la Conasip (Coordinadora Nacional de Sindicatos Policiales) se ha trabajado, nosotros tenemos un trabajo realizado y pronto para profundizar", expresó la Unipolgr en una comunicación.

Por su lado, Sipolna escribió en Facebook: "Nos invade a todos un silencio que duele, uno que grita lo que no supimos ver, lo que no alcanzamos a escuchar. Perdimos a un compañero, a un hermano de uniforme, a alguien que luchó muchas batallas... pero que, en la más dura, se sintió solo. Esta pérdida nos sacude, nos rompe por dentro, y nos obliga a mirar a nuestro alrededor con más atención, con más amor. Porque detrás de cada sonrisa puede haber una tormenta. Porque el peso que cargamos en esta vocación no siempre se ve, pero se siente… y puede aplastar en silencio".

Agregó: "No estamos solos, nunca lo estamos y no debemos de estarlo. Pedir ayuda no es rendirse, es resistir de una forma valiente. Hablar, llorar, desahogarse… también es parte del uniforme. Hoy despedimos con dolor a nuestro compañero, es el cuarto compañero que nos deja voluntariamente en este año, pero dejamos este mensaje para que este dolor que sentimos nos enseñe a estar más unidos, a ser más compañeros, a ser familia, a sostenernos unos a otros antes de que la oscuridad se vuelva insoportable".

"Descansa en paz hermano, te llevaremos en el corazón y en cada guardia. Que tu historia nos despierte, que nos haga más humanos, que nos recuerde que la vida, aún en sus noches más largas, siempre merece ser vivida acompañado", cerró.