Argimón sobre el desafuero de Penadés: "La respuesta va a ser rápida, como corresponde"

Se plantearon tres posibilidades. Primero, que Argimón dé un informe "in voce" y que se vote en el plenario, en virtud de que el propio Penadés solicitó por carta a la vicepresidencia que el pedido de la Fiscalía sea tratado en forma directa por la Cámara, sin pasar por la Comisión de Constitución y Legislación.

La segunda opción, era dar pasaje a la Comisión respectiva, “que es asesora, porque las comisiones en el Parlamento nos asesoran, pero el plenario es quién decide”, sostuvo Argimón. La Cámara, dada la delicadeza y urgencia del tema, votaría el martes el proyecto en Comisión. Ingresaría a la Comisión, se votaría un cuarto intermedio para que los senadores lo analicen, luego se votaría y pasaría el mismo martes al plenario.

La otra posibilidad era disponer el pasaje a Comisión y que sea la propia Comisión que defina sus tiempos.

La bancada del Partido Nacional manifestó la voluntad de votar cuanto antes el pedido de desafuero de Penadés, mientras que el Frente Amplio planteó que el asunto pase previamente por Comisión y definió que ingrese el martes a la Comisión y el miércoles se vote en la sesión ordinaria del plenario del Senado.

"Tratarlo en una sesión extraordinaria, como grave y urgente, no estaría teniendo los votos del Frente Amplio", aseguró Argimón. El artículo 114 de la Constitución establece que para suspender a un legislador en sus funciones, debe tener los dos tercios de votos del total de componentes de la Cámara. En el caso del Senado, se necesitan 21 voto afirmativos. La coalición de gobierno tiene 18 senadores y el Frente Amplio 13.

"La respuesta va a ser rápida, como corresponde", indicó.

Argimón manifestó malestar y descartó que haya "un pacto de caballeros" para votar el desafuero. "La verdad, no solo aquí no hubo ningún pacto de caballeros, algo que huele a naftalina, sino que además es, sinceramente, no entender que estos temas, en este Parlamento, se tratan con el cuidado que se debe tener en un tema muy delicado, en una democracia que además debe cuidar todos los aspectos".

PARTIDO NACIONAL

Argimón opinó cuál debería ser la postura del Partido Nacional en torno a Penadés. "A mí me parece que rápidamente el partido tiene que tomar decisión". Al ser consultada sobre si se debería suspenderlo, la vicepresidenta dijo: "creo que estos temas requieren de ni bien se pueda tomar una decisión terminante tomarla".