Ante el PIT-CNT, Lacalle Pou defendió los Consejo de Salarios "con flexibilidad"

"Sí les tengo que decir acá como digo en todos los lados que hay que tender a la sostenibilidad y aquí es donde puede haber alguna diferencia con el PIT-CNT, con algunos de ustedes, pero tiene que ser sostenible".

"Los descuelgues, que Fernando Pereira me llamó la atención hace un tiempo de que existen, es cierto. Ahora no se aplican. Están a mano para algunas situaciones excepcionales, me parece que es una herramienta válida", añadió.

“Un ejemplo típico, en la frontera del país hay momentos excepcionales en la frontera con Argentina y Brasil, en el cual es tan grande la diferencia económica sobre todo por el tipo de cambio, en seis meses no queda un almacén, un supermercado, porque no tienen capacidad financiera".

Lacalle Pou también se refirió a la construcción de viviendas populares.

"Hasta estuvimos de acuerdo con Unidad Popular en lo que hace a la vivienda popular. Con las técnicas nuevas de construcción hay que hacer un rápido abordaje. Si ustedes se fijan lo que ha crecido la precariedad en la tenencia de la vivienda es enorme".

"No son ni arrendatarios, ni propietarios ni comodatarios. No hay ninguna relación legal con donde uno vive y esas deben ser de las cosas que generan más inseguridad a una persona".