Amado respondió a los colorados tras ser denunciado ante la Corte Electoral por uso de símbolos batllistas

"No debería ser ninguna novedad que yo reivindicara y que el sector que yo integro reivindique esa tradición. No solo esa tradición, sino que es nuestra inspiración política, no desde un punto de vista nostálgico, sino desde un punto de vista de abrevar en esas esencias de lo que fue el proyecto batllista transformador y radical para las cosas que necesita el Uruguay para adelante", afirmó.

Amado no cree que la ciudadanía se confunda y que termine votándolo a él o a Yamandú Orsi pensando que está votando al Partido Colorado. "Me parece que es una enorme subestimación de la gente", consideró. "Es un engaño, una mentira, una falsedad que se sostenga ese tipo de afirmaciones", agregó.

Sostuvo que no pretende engañar ni generar confusión a la hora del voto de la ciudadanía, que no pasó en 2019 y que no sucederá en 2024. Insistió que el Partido Colorado debe estar tranquilo que en sus hojas de votación no predominará el color rojo ni simbología batllista o palabras relacionadas con el Batllismo.

Amado enfatizó que cumplirá la reglamentación electoral.