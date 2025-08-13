Alfredo Fratti aseguró que las gremiales lecheras apoyan "por unanimidad" la compra del campo María Dolores en Florida

El ministro de Ganadería Alfredo Fratti aseguró que todas las gremiales lecheras están de acuerdo con la compra que hizo el Instituto Nacional de Colonización (INC) del campo María Dolores en Florida por 32 millones de dólares para instalar allí a 16 tambos.

“Podemos discutir y concordar o no con la compra. Es bueno preguntarle a las gremiales lecheras, que están todos los días detrás de las tetas de las vacas, ahí hay unanimidad”, dijo Fratti durante la interpelación que este viernes le hace el senador del Partido Nacional Sebastián Da Silva.

También aseguró que “no se está invirtiendo 32 millones de dólares en 16 tambos”, solamente, si no que se beneficiará a más de 200 familias de la zona.

El ministro detalló entonces que en ese campo “se instalarán 16 tambos, un campo de recría y un banco de forraje”.

La interpelación al ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) Alfredo Fratti comenzó después de la hora 11 en el Senado y es por la compra de la estancia María Dolores en Florida, por parte del Instituto Nacional de Colonización.

La compra, por 32 millones de dólares, fuer cuestionada por la oposición desde que se anunció el 14 de mayo, durante el sepelio de José Mujica.

El senador interpelante es el blanco Sebastián Da Silva, quien desde entonces acusa al gobierno de hacer la compra como “un homenaje póstumo” a Mujica.

En este sentido cuestiona la conveniencia y pertinencia de la compra, que será destinada a 16 familias productoras de leche que se instalarán en el predio, lindero con el río Santa Lucía.

La oposición también cuestiona la legalidad de la compra de este campo, y se basa en un informe del Tribunal de Cuentas que observó la operación en cuatro aspectos, entre ellos que la votación a favor en el directorio de Colonización no se ajustó a la norma en cuanto a la cantidad de directores que la apoyaron. También cuestiona la falta de recursos propios para la compra.

El Frente Amplio sostiene que la compra se ajustó a la normativa vigente de Colonización y que se enmarca en una política oficial para favorecer la producción lechera, muy afectada en el país por el cierre de numerosos tambos en los últimos años.