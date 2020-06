Díaz expresó “muchísimo dolor y bronca” por el hecho y adelantó que la Fiscalía dispuso el martes el sumario, con separación del cargo y retención de sueldo al denunciado.

El funcionario que se desempeñaba en Montevideo extrajo información del sistema y se la entregó a personas ajenas a la institución que tenían vinculo con un indagado.

Otros funcionarios detectaron la maniobra y dieron cuenta a un fiscal que denunció el hecho ante la Fiscalía de turno.

Díaz aseguró que se le brindarán “todas las garantías”, pero reiteró: “vamos a actuar con muchísima firmeza”. “No vamos a permitir este tipo de hechos en esta institución. No vamos a barrer bajo la alfombra. No vamos a hacer como que no lo vimos. ¡Ay del que no lo entienda!, enfatizó el fiscal de Corte.