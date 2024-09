"A mí me hubiera encantado que la fórmula fuera paritaria", aseguró Andrés Ojeda en el lanzamiento de la Lista 254

"A mí me hubiera encantado que la fórmula fuera paritaria, no lo logramos hacer, hoy en nuestro las mujeres tienen un rol importante", dijo en referencia a la integración de referentes femeninas en el Partido Colorado.

En cuanto a la viralización del spot publicitario donde se lo ve en un gimnasio, Ojeda dijo que la gente lo eligió y destacó que allí contó cosas de su vida. "Yo no elijo lo que a la gente le interesa, el día que publicamos el famoso spot de la discordia presentamos ese y otro al lado, paralelo en el que hablaba de política, se viralizó uno y no el otro, yo no elijo eso y tampoco me siento en condiciones de juzgar por las cosas que le llaman la atención. Creo que a veces, la política debería ser más respetuosa de la gente".