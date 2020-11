8 de cada 10 mujeres mujeres vivieron situaciones de violencia de género

Los datos del informe, que fue presentado este miércoles en el marco del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, arrojaron que las mujeres de 24 años o más declararon que sufrieron violencia en el ámbito social. De todas las mujeres de esta edad, el 21,1% declaró que sufrió este tipo de violencia en los últimos 12 meses, y el 54,4% a lo largo de su vida.

La violencia sexual es el tipo más frecuente, y sobre esto se advierte un incremento de 8.3%. Un tercio de las encuestadas reportó haber vivido violencia en la calle, el 13,1% en el transporte público y el 9,6% en fiestas, boliches, bares, pubs y conciertos. Además el 17,9% de las mujeres de 15 años o más que trabajan, reportaron que sufrieron algún tipo de violencia en el ámbito laboral a lo largo de su vida y el 8.5% en los últimos 12 meses.

Asimismo, el informe reportó que el 47% de las mujeres de 15 años y más declaró haber vivido situaciones de violencia por parte de la pareja o expareja a lo largo de toda la vida y 19,5% en el último año. La mayor prevalencia corresponde a la violencia psicológica (44,6%). En cuanto al impacto emocional, por lo mencionado anteriormente, el 55,7% de las encuestadas reportó depresión, angustia, tristeza o miedo, seguido de dificultades o alteraciones de sueño (un 39,5%). En cuanto al impacto físico, el 27% requirió de asistencia por lesiones y el 23,5% tuvieron que ser hospitalizadas.

El informe arrojó que son pocas las mujeres que deciden realizar una denuncia, ya sea administrativa o policial, pero que más del 60% de las mujeres que vivieron situaciones de violencia manifestaron haber hablado con alguien sobre lo sucedido. Entre aquellas que no buscan ayuda profesional, el motivo más mencionado es que lo consideran un hecho sin importancia y en segundo lugar que consideraron que no iba a generar ninguna consecuencia o que no servía de nada buscar ayuda o denunciar.

Sobre esto, la directora del Instituto de la Mujeres Mónica Botero aseguró que el proyecto de ley de presupuesto, la cual ingresó al parlamento y deberá ser aprobada en los próximos días, incluye un aumento considerable para políticas de género. Sobre esto, Botero manifestó que se crearán juzgados especializados y que el presupuesto, que incluyó 80 millones de pesos anuales para el sistema de respuesta de violencia de género, será destinado para la educación y el Ministerio del Interior. Además reconoció que se compraron 500 tobilleras nuevas y que se designaron las unidades de género en todas las Jefaturas.